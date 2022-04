Ruská centrálna banka uvoľnila obmedzenia pre transfery do zahraničia

Moskva 1. apríla (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok uviedla, že na dobu šesť mesiacov uvoľňuje obmedzenia pre jednotlivcov, ktoré sa týkajú prevodu finančných prostriedkov do zahraničia.



Banka ďalej informovala, že zvýšenie limitu na finančné prostriedky, ktoré možno previesť do zahraničia, sa nevzťahujú na rezidentov a nerezidentov z krajín, ktoré zaviedli sankcie proti Rusku v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.



"Fyzické osoby majú právo v priebehu kalendárneho mesiaca previesť z Ruskej federácie zo svojho účtu v ruskej banke na svoj účet alebo inej osobe v zahraničí najviac 10.000 USD (9008,20 eura) alebo ekvivalent v inej mene," uviedla banka vo vyhlásení.



Dodala, že prevody do zahraničia z bankových účtov nerezidentov, fyzických alebo právnických osôb z krajín, ktoré uvalili na Ruko sankcie, sú na nasledujúcich šesť mesiacov pozastavené.



Opatrenie uľahčí situáciu Rusom, ktorí pravidelne posielajú finančné prostriedky príbuzným do zahraničia alebo tým, ktorí opustili krajinu bez prístupu k svojim finančným prostriedkom v ruských bankách.



Centrálna banka však dočasne pozastavila prevody právnických a fyzických osôb z niekoľkých krajín na účty v zahraničí.



Ruská centrálna banka minulý mesiac zaviedla opatrenia, aby zabránila odlivu kapitálu z krajiny v reakcii na zmrazenie časti jej rezerv západnými štátmi.



Západné sankcie za inváziu Ruska na Ukrajinu obmedzili schopnosť centrálnej banky podporovať ruskú menu rubeľ dolármi a eurami, ktoré má vo svojich devízových a zlatých rezervách v zahraničí.



(1 EUR =1,1101 USD)