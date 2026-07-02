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Ruská centrálna banka v spore o zmrazené aktíva využije svoje možnosti
Euroclear so sídlom v Bruseli tento týždeň podal žalobu na ruskú centrálnu banku na belgický civilný súd.
Autor TASR
Petrohrad 2. júla (TASR) - Ruská centrálna banka je pripravená využiť všetky mechanizmy a možnosti na presadenie svojich legitímnych záujmov v spore s belgickým depozitárom cenných papierov Euroclear, vyhlásila vo štvrtok šéfka centrálnej banky Elvira Nabiullina. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Chcem povedať, že v tejto veci nebudeme zverejňovať taktiku nášho konania. Jediné, čo môžem potvrdiť je, že sme pripravení použiť všetky nástroje, všetky mechanizmy a všetky právne možnosti na presadzovanie našich legitímnych záujmov,“ povedala Nabiullina.
Euroclear so sídlom v Bruseli tento týždeň podal žalobu na ruskú centrálnu banku na belgický civilný súd. Spoločnosť tým chce zabrániť výkonu ruského rozsudku, ktorý ju zaväzuje k zaplateniu náhrady škody vo výške približne 220 miliárd eur za zmrazenie ruských aktív. Arbitrážny súd v Moskve v máji v plnom rozsahu vyhovel žalobe ruskej centrálnej banky proti belgickej spoločnosti.
Euroclear vo svojej žalobe uviedol, že v otázke zmrazených aktív konal v súlade so sankciami Európskej únie (EÚ). Spoločnosť tiež tvrdí, že ruské súdy vo vzťahu k nej nemajú rozhodovaciu právomoc. Z celkovej sumy približne 300 miliárd eur zmrazených ruských aktív sa väčšina nachádza v správe spoločnosti Euroclear.
„Chcem povedať, že v tejto veci nebudeme zverejňovať taktiku nášho konania. Jediné, čo môžem potvrdiť je, že sme pripravení použiť všetky nástroje, všetky mechanizmy a všetky právne možnosti na presadzovanie našich legitímnych záujmov,“ povedala Nabiullina.
Euroclear so sídlom v Bruseli tento týždeň podal žalobu na ruskú centrálnu banku na belgický civilný súd. Spoločnosť tým chce zabrániť výkonu ruského rozsudku, ktorý ju zaväzuje k zaplateniu náhrady škody vo výške približne 220 miliárd eur za zmrazenie ruských aktív. Arbitrážny súd v Moskve v máji v plnom rozsahu vyhovel žalobe ruskej centrálnej banky proti belgickej spoločnosti.
Euroclear vo svojej žalobe uviedol, že v otázke zmrazených aktív konal v súlade so sankciami Európskej únie (EÚ). Spoločnosť tiež tvrdí, že ruské súdy vo vzťahu k nej nemajú rozhodovaciu právomoc. Z celkovej sumy približne 300 miliárd eur zmrazených ruských aktív sa väčšina nachádza v správe spoločnosti Euroclear.