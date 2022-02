Moskva 11. februára (TASR) - Ruská centrálna banka výrazne zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu. Ako dôvod uviedla infláciu, ktorá bude tento rok výraznejšia, než banka pôvodne predpokladala. Na to poukázala nová prognóza centrálnej banky na rok 2022.



Národná banka Ruska v piatok informovala, že hlavnú úrokovú sadzbu zvýšila o 100 bázických bodov. To znamená, že sadzbu zvýšila z 8,5 na 9,5 %, čo je v súlade s očakávaniami. Navyše, vedenie banky avizovalo, že na budúcich zasadnutiach nevylučuje ďalšie zvýšenie úrokovej sadzby.



Inflačný cieľ ruskej centrálnej banky je stanovený na 4 %. V tomto roku však banka počíta s infláciou na úrovni 5 až 6 %, pričom k 4-percentnej úrovni by sa mala vrátiť zhruba v polovici roka 2023. Pôvodne počítala v tomto roku so zmiernením inflácie na 4,5 až 4 %.



Očakáva sa, že ruská ekonomika vzrastie tento rok o 2 až 3 %. V budúcom roku sa počíta s rastom v rozmedzí od 1,5 do 2,5 % a v roku 2024 sa odhaduje rast o 2 až 3 %.