Ruská centrálna banka zmierni požiadavky podporujúce zelené projekty

Moskva 30. novembra (TASR) - Ruská centrálna banka plánuje zmiernenie kapitálových požiadaviek pre komerčné banky, ktoré budú poskytovať úvery na ekologické projekty. Naopak, bankám poskytujúcim úvery firmám, ktoré nezverejňujú vplyv svojich aktivít na životné prostredie, mieni podmienky sprísniť. Uviedla to v rozhovore pre agentúru Reuters prvá viceguvernérka ruskej centrálnej banky Xénia Judajevová.



Rusko je štvrtým najväčším producentom skleníkových plynov na svete a dlhodobo je výrazné závislé od exportu fosílnych palív. Ruský prezident Vladimir Putin však tento rok prisľúbil, že Rusko bude bojovať proti klimatickým zmenám a vláde nariadil, aby začala pracovať na výraznejšom znížení emisií.



Podľa Judajevovej centrálna banka bude pri svojom rozhodovaní o takzvaných zelených a environmentálne menej priateľských "hnedých" projektoch brať do úvahy aj klimatické riziká. Pripravované zmeny v súvislosti s kapitálovými požiadavkami budú prvým krokom, neskôr budú nasledovať ďalšie, uviedla Judajevová. Viac podrobností však nezverejnila.



Podľa ruskej centrálnej banky si plány Moskvy znížiť uhlíkovú stopu do roku 2050 vyžiadajú investície od 1 bilióna do 4 biliónov rubľov (od 11,9 miliardy do 47,61 miliardy eur) ročne. V súčasnosti najväčšie ruské spoločnosti investujú do ekologických projektov menej než 1 % svojich tržieb, uviedla Judajevová. Ako dodala viceguvernérka centrálnej banky, na porovnanie, zahraničné podniky smerujú do týchto projektov viac než 2 % tržieb.



