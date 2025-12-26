< sekcia Ekonomika
Ruská centrálna banka zníži od budúceho roka predaj devíz o polovicu
Spoločné predaje devíz zo strany centrálnej banky a ruského ministerstva financií boli jedným z faktorov, ktoré viedli k posilneniu rubľa v tomto roku o 45 %.
Moskva 26. decembra (TASR) - Ruská centrálna banka oznámila, že svoje devízové intervencie zredukuje od budúceho roka na polovicu. To znamená čiastočné zníženie podpory ruskej meny, od čoho si ekonómovia sľubujú oslabenie rubľa. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločné predaje devíz zo strany centrálnej banky a ruského ministerstva financií boli jedným z faktorov, ktoré viedli k posilneniu rubľa v tomto roku o 45 %. To ostro kritizovali exportné firmy, ktorým sa tak predražoval vývoz.
Ruská centrálna banka však v piatok oznámila, že v 1. polroku budúceho roka plánuje predávať denne devízy v hodnote 4,62 miliardy rubľov, čo v prepočte znamená 59,81 milióna USD (50,74 milióna eur). V súčasnosti je to 8,94 miliardy rubľov. V dôsledku kroku centrálnej banky sa tak celkový predaj devíz zo strany štátu zníži od 12. januára o 30 % na 10,22 miliardy rubľov.
„Toto je jeden z faktorov, od ktorého si sľubujeme oslabenie kurzu rubľa,“ uviedla hlavná ekonómka T-Bank Sofya Donetsová. Okrem toho by rubeľ malo oslabiť uvoľňovanie menovej politiky zo strany centrálnej banky.
(1 EUR = 1,1787 USD)
