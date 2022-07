Ruská centrálna banka znížila kľúčový úrok o 150 bázických bodov

Moskva 22. júla (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 150 bázických bodov. Signalizovala tiež ďalšie znižovanie tento rok, keďže firmy potrebujú lacnejšie financovanie vzhľadom na náročné externé prostredie.



Predstavenstvo banky rozhodlo o znížení referenčnej sadzby o 150 bázických bodov na 8 % z 9,50 %. To bolo ráznejšie, ako očakávali trhy, ktoré predpovedali redukciu úroku o 50 bázických bodov.



Centrálna banka po ruskej invázii na Ukrajinu koncom februára prudko zvýšila úrokovú sadzbu na 20 % z 9,50 %. Neskôr ju postupne znížila o kumulatívnych 1200 bázických bodov.



"Ruská centrálna banka zváži potrebu zníženia kľúčových sadzieb v druhej polovici roku 2022," uviedla vo vyhlásení.



Banka očakáva ďalšie spomalenie inflácie z 15,9 % v júni na 12 až 15 % do konca roka 2022. Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi budúcu infláciu sú výmenný kurz rubľa, oživenie dovozu a nahradenie importu zo Západu.



Vzhľadom na súčasnú menovú politiku sa očakáva, že inflácia v roku 2023 mierne klesne na 5 až 7 % a v roku 2024 sa vráti na 4 %.



Banka uviedla, že zníženie úrokovej sadzby zvýši dostupnosť úverových zdrojov v ekonomike a obmedzí pokles ekonomickej aktivity.



Centrálna banka poznamenala, že vonkajšie prostredie zostáva pre ruskú ekonomiku náročné a výrazne obmedzuje hospodársku aktivitu.



Predpovedá, že ekonomika v tomto roku klesne o 4 až 6 % a aj v budúcom roku sa hrubý domáci produkt (HDP) zníži v rozmedzí od -1 do -4 % a potom v roku 2024 vzrastie o 1,5 až 2,5 %.