Ruská centrálna banka znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu
Miera inflácie v Rusku v septembri 2025 klesla na 7,98 % z 8,14 % v predchádzajúcom mesiaci. To je jej najnižšia úroveň od apríla 2024, ale stále vysoko nad cieľom banky na úrovni 4 %.
Autor TASR
Moskva 24. októbra (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok nečakane znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 16,5 % zo 17 %. Vo vyhlásení uviedla, že inflačné očakávania zostávajú vysoké. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Ide už o štvrté zníženie úrokovej sadzby po sebe, pričom analytici predpovedali, že banka svoj hlavný úrok nezmení.
Centrálna banka zároveň zopakovala, že menové podmienky by mali v strednodobom horizonte zostať reštriktívne v dôsledku pretrvávajúceho rizika rastu inflácie.
Očakávania spotrebiteľov týkajúce sa inflácie zostávajú zvýšené pre vysoké ceny potravín. Centrálna banka poznamenala, že tieto očakávania sa pravdepodobne ešte umocnia v dôsledku nárastu dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorý federálna vláda naznačila v rozpočte na budúci rok, čo povedie k zvýšeniu cien. Vláda potrebuje financie na zníženie stúpajúceho deficitu na inváziu na Ukrajinu.
Banka predpovedá, že inflácia zostane nad jej cieľovou úrovňou 4 % do konca budúceho roka, čo signalizuje, že kľúčová úroková sadzba sa v tomto období bude pohybovať medzi 13 % a 15 %. V roku 2027 banka predpokladá, že medziročná inflácia dosiahne jej cieľ.
Banka dodala, že budúce rozhodnutia o sadzbách budú závisieť od udržateľnosti spomalenia inflácie a dynamiky inflačných očakávaní.
