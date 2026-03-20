Ruská centrálna banka znížila úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov
Autor TASR
Moskva 20. marca (TASR) - Ruská centrálna banka znížila v piatok hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov s cieľom podporiť ekonomiku, ktorej rast sa v dôsledku vojny na Ukrajine a západných sankcií vlani výrazne spomalil. Informovali o tom agentúra AFP a portál RTTNews.
Vysoké výdavky na armádu po začiatku útoku Ruska na Ukrajinu v roku 2022 spočiatku ekonomiku podporovali a tempo jej rastu sa zrýchľovalo. Situácia v Rusku sa tak v prvých rokoch vyvíjala opačne, než očakával Západ, ktorý počítal s rýchlym kolapsom ruského hospodárstva v dôsledku sankcií. Minulý rok sa však ekonomická situácia výrazne zhoršila. Po zhruba 4-percentnom raste v roku 2023 aj 2024 zaznamenal ruský hrubý domáci produkt (HDP) rast iba o 1 %.
Nepriaznivý vývoj pokračuje aj na začiatku tohto roka, na čo reagovala centrálna banka. Najskôr znížila hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov vo februári a v rovnakom rozsahu ju zredukovala aj v piatok. Kľúčová úroková sadzba tak klesla z 15,5 % na 15 %.
„Ekonomické údaje a prieskum medzi firmami naznačili slabší rast ekonomickej aktivity na začiatku tohto roka. Po výraznom raste v minulom roku sa napríklad ochladil dopyt zo strany spotrebiteľov,“ uviedla ruská centrálna banka po rozhodnutí o redukcii úrokových sadzieb. Zároveň dodala, že medziročná inflácia dosiahla vo februári 5,9 %, zatiaľ čo inflačný cieľ banky je stanovený na 4 %
Ekonomickú pozíciu Ruska však v poslednom období podporil útok Izraela a USA na Irán, ktorý viedol k rozšíreniu konfliktu na Blízkom východe a prudkému rastu cien ropy. Cena ropy Brent sa pohybuje okolo 107 USD (93,13 eura) za barel (159 litrov), zatiaľ čo pred útokom na Irán koncom februára dosahovala okolo 73 USD/barel. Sergej Vakulenko zo spoločnosti Carnegie Endowment odhaduje, že každých 10 USD za barel ropy navyše znamená pre ruskú vládu nečakané daňové príjmy vo výške 1,6 miliardy USD mesačne.
(1 EUR = 1,1489 USD)
