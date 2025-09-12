< sekcia Ekonomika
Ruská centrálna banka znížila základnú úrokovú sadzbu na 17 %
Autor TASR
Moskva 12. septembra (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov na 17 %, pričom zopakovala, že bude pokračovať v boji proti inflácii, ktorá sa už viac ako dva roky drží nad cieľovou hodnotou 4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
V auguste medziročná inflácia v Rusku dosiahla 8,1 %, čo bola najnižšia hodnota za viac ako rok. Pro pohľade do blízkej budúcnosti podľa banky naďalej prevažujú proinflačné riziká v dôsledku zvýšených inflačných očakávaní a zhoršených podmienok v zahraničnom obchode. Napätie na trhu práce pretrváva, pričom nezamestnanosť je na historických minimách a mzdy rastú pomalšie ako v roku 2024, tempo ich rastu však naďalej predbieha rast produktivity práce, uviedla ďalej centrálna banka.
