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Ruská centrálna banka znížila základnú úrokovú sadzbu na 14,25 %
Banka uviedla, že ekonomika po prechodnom poklese zo začiatku roka pokračuje v raste miernym tempom.
Autor TASR
Moskva 19. júna (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrtinu percentuálneho bodu z úrovne 14,5 % na 14,25 %. Banka po svojom zasadnutí uviedla, že ekonomika po prechodnom poklese zo začiatku roka pokračuje v raste miernym tempom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Miera inflácia v Ruskej federácii sa podľa centrálnej banky v druhom polroku 2026 ustáli na úrovni okolo 4 %. Inflačné očakávania obyvateľstva a podnikateľského sektora sa síce znížili, celkovo však zostávajú na zvýšenej úrovni. „To môže brániť trvalému spomaleniu inflácie,“ uviedla centrálna banka.
Miera inflácia v Ruskej federácii sa podľa centrálnej banky v druhom polroku 2026 ustáli na úrovni okolo 4 %. Inflačné očakávania obyvateľstva a podnikateľského sektora sa síce znížili, celkovo však zostávajú na zvýšenej úrovni. „To môže brániť trvalému spomaleniu inflácie,“ uviedla centrálna banka.