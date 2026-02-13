Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ruská centrálna banka zredukovala kľúčovú úrokovú sadzbu na 15,5 %

Ruská ekonomika v minulom roku vzrástla len o 1 %, čo je prudký pokles oproti rastu na úrovni 4 % v rokoch 2023 a 2024.

Autor TASR
Moskva 13. februára (TASR) - Ruská centrálna banka v piatok znížila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 15,5 % z úrovne 16 %, keďže hospodársky rast krajiny sa spomaľuje v dôsledku vojny na Ukrajine a západných sankcií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Ruská ekonomika v minulom roku vzrástla len o 1 %, čo je prudký pokles oproti rastu na úrovni 4 % v rokoch 2023 a 2024. Obrovské výdavky na ozbrojené sily na Ukrajine spočiatku podnietili hospodársky rast. Zároveň však zvýšili infláciu a firmy sa sťažujú na vysoké náklady na pôžičky.

Ruská centrálna banka uviedla, že inflácia sa v januári „výrazne zrýchlila v dôsledku jednorazových faktorov“, konkrétne pre rast daní. „Inflačné očakávania sú naďalej zvýšené,“ dodala. V dôsledku toho banka predpokladá, že úroky bude v tomto roku udržiavať zhruba vo výške 13,5 až 14,5 %.

Ruské verejné financie poškodzujú sankcie voči jeho energetickému sektoru. Príjmy z ropy a plynu, ktoré tvoria zhruba štvrtinu príjmov štátneho rozpočtu, klesli v minulom roku na päťročné minimum. Kremeľ na zaplnenie tejto medzery použil napríklad zvýšenie dane z pridanej hodnoty o dva percentuálne body na 22 %.





