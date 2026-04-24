Ruská centrálna banka zredukovala úroky
Autor TASR
Moskva 24. apríla (TASR) - Ruská centrálna banka na svojom piatkovom zasadaní rozhodla o znížení kľúčovej úrokovej sadzby o 50 bázických bodov na úroveň 14,5 %. Trhy tento krok očakávali. Banka zároveň naznačila, že jej cyklus redukcie úrokov sa pravdepodobne blíži k záveru. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics a agentúry AFP. Piatkové zníženie sadzieb je v Rusku už ôsme v rade po tom, ako v júni minulého roka centrálna banka ukončila udržiavanie úrokov na rekordnom maxime 21 %.
Vedenie ruskej centrálnej banky uviedlo, že zvýšenie daní v Rusku v prvom kvartáli tohto roka spomalilo hospodárstvo krajiny. Dane vláda zvýšila v snahe získať peniaze na financovanie vojny na Ukrajine a na pomoc spotrebiteľom, ktorých sa dotkli sankcie voči ruskej ekonomike.
Riziká rastu inflácie v Rusku naďalej prevažujú nad možnosťou jej oslabovania, čo vedie k signálom, že centrálna banka pravdepodobne nebude mať priestor na ďalšie zníženie úrokov. Deficit ruského štátneho rozpočtu v prvom kvartáli dosiahol úroveň 1,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ide o väčší schodok, ako vláda naplánovala na celý rok. Centrálna banka upozornila, že ak sa výdavky štátu nevrátia na plánovanú úroveň, úroky budú musieť na vysokej úrovni zostať dlhšie obdobie.
V minulom roku sa ruské hospodárstvo posilnilo len o 1 % a v prvých dvoch mesiacoch tohto roka sa HDP v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zmenšil o 1,8 %.
