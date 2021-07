Ruská centrálna banka výrazne zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu

Moskva 23. júla (TASR) – Ruská centrálna banka zvýšila v piatok kľúčovú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov. To je najprudšie zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby za takmer sedem rokov. Dôvodom je vysoká inflácia. Banka zároveň nevylúčila, že na ďalších zasadnutiach môže úrokovú sadzbu posunúť opäť vyššie.



Ruská národná banka v piatok informovala, že kľúčovú úrokovú sadzbu zvýšila na 6,5 % z 5,5-percentnej úrovne, na ktorú ju posunula začiatkom júna. Banka tak zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu už štvrtýkrát v tomto roku, pričom posledné zvýšenie bolo najvýraznejšie od konca roka 2014.



S takýmto zvýšením hlavnej úrokovej sadzby však väčšina analytikov počítala. Po informáciách o ďalšom zrýchlení inflácie v júni výrazne nad inflačný cieľ banky sa zvýšil počet analytikov, ktorí svoju prognózu v súvislosti so zvyšovaním sadzby posunuli na 100 bázických bodov.



Spotrebiteľské ceny v Rusku vzrástli v júni medziročne o 6,5 % po 6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Júnové tempo rastu bolo najvýraznejšie od augusta 2016. Centrálna banka má pritom inflačný cieľ stanovený na 4 %.



Banka zároveň uviedla, že tohtoročná miera inflácie by mala dosiahnuť 5,7 % až 6,2 %. V budúcom roku počíta s jej spomalením na 4-4,5 %, pričom v ďalšom období by sa mala držať v blízkosti 4 %.