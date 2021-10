Ruská centrálna banka zvýšila úrokovú sadzbu nečakane výraznejšie

Moskva 22. októbra (TASR) - Ruská centrálna banka zvýšila v piatok svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, pričom jej zvýšenie bolo výraznejšie, než sa čakalo. Zatiaľ čo sa predpokladalo zvýšenie sadzby o 50 bázických bodov, centrálna banka ju posunula nahor až o 75 bázických bodov. Navyše naznačila, že v ďalšom období môže v tomto trende pokračovať.



Národná banka Ruska v piatok informovala, že hlavnú úrokovú sadzbu zvýšila na 7,50 %. Je to už šieste zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby v tomto roku, pričom predtým tak urobila na predchádzajúcom zasadnutí v septembri. Vtedy ju posunula nahor o 25 bázických bodov na 6,75 %.



Dôvod je stále rovnaký, a to prudké zrýchľovanie inflácie. Ako banka informovala, inflácia v Rusku zrýchlila k 18. októbru na 7,8 %. To je najvyššia úroveň od roku 2016.



Vzhľadom na vysoký rast spotrebiteľských cien analytici so zvýšením hlavnej sadzby počítali, nie však v takom rozsahu. Očakávali, že centrálna banka zvýši sadzbu maximálne na 7,25 %.



Banka okrem toho uviedla, že vo zvyšovaní hlavnej sadzby môže pokračovať ďalej. "Ak sa situácia bude vyvíjať v súlade so základnou prognózou, centrálna banka nevylučuje ďalšie zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby na nasledujúcich zasadnutiach," uviedla v oficiálnom oznámení. Zopakovala tak svoje vyjadrenia spred mesiaca. Nasledujúce zasadnutie je naplánované na 17. decembra.



Banka okrem toho revidovala svoju tohtoročnú inflačnú prognózu smerom nahor. Pôvodne počítala s tým, že spotrebiteľské ceny vzrastú tento rok o 5,7 % až 6,2 %, teraz však predpokladá, že rast dosiahne 7,4 % až 7,9 %. V budúcom roku by sa však podľa nej mala inflácia spomaliť a dosiahnuť 4 až 4,5 %.