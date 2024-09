Ruská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu na 19 %

Moskva 13. septembra (TASR) - Ruská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 100 bázických bodov. Potvrdili sa tak očakávania analytikov, keďže banka už dlhšie upozorňovala na vysokú infláciu a potrebu schladiť prehrievajúcu sa ekonomiku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Súčasné inflačné tlaky zostávajú na vysokej úrovni," uviedla v piatok ruská centrálna banka v oficiálnom vyhlásení po tom, ako hlavnú úrokovú sadzbu posunula z 18 % na 19 %. "Je preto nevyhnutné znovu sprísniť menovú politiku, aby sme opätovne naštartovali proces dezinflácie, znížili inflačné očakávania a zabezpečili, že inflácia sa na budúci rok vráti k inflačnému cieľu," dodala.



Medziročná miera inflácie v Rusku dosiahla v auguste 9,05 %, informoval začiatkom týždňa ruský štatistický úrad. To je síce mierne spomalenie oproti júlovej hodnote 9,13 %, stále je to však vysoko nad inflačným cieľom, ktorý centrálna banka stanovila na 4 %.



Rusko zápasí s výraznými výkyvmi v cenách od útoku na Ukrajinu vo februári 2022, na čo západné štáty zareagovali sériou bezprecedentných sankcií. Na tie zasa Rusko reagovalo opatreniami na stabilizáciu ekonomiky.



Oproti roku 2021, poslednému pred vojnou na Ukrajine, zvýšila ruská vláda výdavky na zbrojársky priemysel o takmer 50 %. Tento krok pomohol zabrániť kolapsu ekonomiky, ktorý pôvodne viacerí ekonómovia a politici predpokladali, zároveň to však znamenalo výrazné zrýchlenie inflácie. Pokračovanie vojny zároveň zredukovalo v krajine pracovnú silu, keďže mnohých mužov poslal ruský prezident Vladimir Putin do bojov na Ukrajine a ďalšie tisíce opustili krajinu.



"Trh práce zostáva napätý. Nezamestnanosť klesla na nové historické minimum," uviedla centrálna banka. Poukázala tak na ostatné údaje za mesiac júl. Tie ruský štatistický úrad zverejnil koncom augusta, pričom uviedol, že nezamestnanosť sa udržala na júnovej úrovni 2,4 %, čo je najnižšia nezamestnanosť v Rusku v histórii meraní.