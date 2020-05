Ruská ekonomika by mohla v 2. kvartáli klesnúť až o vyše 9 %

Moskva 22. mája (TASR) - Ruská ekonomika môže v 2. kvartáli klesnúť o viac než 8 %, predpokladá ruská centrálna banka. Jej odhad, ktorý predstavuje zhoršenie prognózy spred mesiaca, je pritom stále optimistickejší než odhad ministerstva hospodárstva. To nevylučuje pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v 2. štvrťroku o viac než 9 %.



"Je možné, že HDP Ruska klesne v 2. štvrťroku o vyše 8 %. Do najbližšieho zasadnutia menového výboru banky však prognózu opätovne aktualizujeme," povedala v piatok guvernérka Národnej banky Ruska Elvira Nabiullinová, ktorú citovala agentúra TASS. Zhruba pred mesiacom odhad centrálnej banky uvádzal pokles na úrovni 8 %.



Ministerstvo hospodárstva očakáva ešte horší vývoj. Ako vo štvrtok (21. 5.) povedal minister Maxim Rešetnikov, ekonomika by mohla v 2. kvartáli zaznamenať v dôsledku obmedzení na zmiernenie šírenia nového koronavírusu medziročný pokles až o 9,5 %.



Za celý rok 2020 minister počíta s poklesom na úrovni 5 %. Pokles na tejto úrovni očakáva aj minister financií Anton Siluanov. Ak by sa prognóza potvrdila, bude to najvýraznejší pokles ruskej ekonomiky od roku 2009, keď krajinu zasiahla finančná kríza.