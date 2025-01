Ruská ekonomika by sa mala v roku 2025 zväčšiť o 0,5 % až 1,5 %

Moskva 16. januára (TASR) - Ruská ekonomika sa v roku 2025 zväčší o 0,5 % až 1,5 %, pričom silný rast opäť zaznamená vojensko-priemyselný komplex. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa vo štvrtok odvolala na štúdiu Fondu Roscongress.



"Tlak sankcií obmedzí rast vývozu a dovozu, skomplikuje logistiku a zvýši transakčné náklady. Môže nastať spomalenie v stavebnom sektore a spracovateľskom priemysle, zatiaľ čo pozoruhodný rast zaznamená vojensko-priemyselný komplex," uviedli autori štúdie. Očakávajú tiež, že vysoké sadzby ruskej centrálnej banky pretrvajú počas celého tohto aj časti budúceho roka 2026. Kľúčová sadzba by mala dosiahnuť 23 % až 25 % a od druhej polovice roka do jeho konca postupne klesnúť na približne 15 %.



Ruský akciový trh podľa štúdie zostane pod tlakom a bude ďalej klesať. Výmenný kurz dolára voči rubľu by sa mal v tomto roku pohybovať okolo úrovne 100 RUB/USD s možnou odchýlkou o približne 20 % smerom nahor aj nadol. Prognózy zverejnil Fond Roscongress, ktorý je okrem iného organizátorom Medzinárodného ekonomického fóra v Petrohrade.