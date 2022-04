Ruská ekonomika je na ceste k poklesu o viac ako 10 % v roku 2022

Moskva 12. apríla (TASR) - Ruská ekonomika je v roku 2022 na ceste k poklesu o viac ako 10 %. To bude najstrmšie zníženie jej hrubého domáceho produktu (HDP) od rokov po páde Sovietskeho zväzu v roku 1991. Uviedol to v utorok bývalý minister financií Alexej Kudrin.



Rusko zápasí s prudkým nárastom inflácie a únikom kapitálu a zároveň čelí možnému nesplateniu dlhu po tom, čo naňho Západ uvalil bezprecedentné sankcie, aby potrestal prezidenta Vladimira Putina za inváziu na Ukrajinu.



Ruské ministerstvá hospodárstva a financií v súčasnosti pracujú na nových prognózach, citovala štátna tlačová agentúra RIA Kudrina, ktorý teraz pôsobí ako šéf komory audítorov.



Kudrin, ktorý v rokoch 2000 až 2011 zastával post ministra financií, odhaduje, že oficiálna prognóza bude predpokladať pokles HDP o viac ako 10 %. Predchádzajúce prognózy ruskej vlády počítali s rastom hrubého domáceho produktu o 3 % v tomto roku po jeho vlaňajšom zvýšení o 4,7 %. Zdroj blízky ruskej vláde, ktorý nechcel byť menovaný, povedal, že ministerstvo hospodárstva očakáva tento rok pokles HDP o 10 % až 15 %.



Podľa údajov Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu by bol pokles ruského HDP o 10 % najväčší od roku 1994. Svetová banka tento mesiac predpovedala Rusku zníženie HDP v roku 2022 o 11,2 %. Analytici koncom marca predpovedali Rusku pokles HDP v roku 2022 v priemere o 7,3 % a zvýšenie inflácie na takmer 24 %, čo bude najviac od roku 1999.



TASR správu prevzala z agentúry Reuters.