Ruská ekonomika je v šoku v dôsledku bezprecedentnej ekonomickej vojny

Moskva 10. marca (TASR) - Ruská ekonomika zažíva šok v dôsledku "absolútne bezprecedentnej" ekonomickej vojny proti Moskve. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého Rusko prijíma opatrenia na zmiernenie vplyvu rozsiahlych sankcií Západu proti Moskve za inváziu na Ukrajine.



"Naša ekonomika teraz zažíva vplyv šoku a sú tu negatívne dôsledky, ktoré budú minimalizované," povedal Peskov novinárom počas konferenčného hovoru.



Situáciu označil za turbulentnú, ale poukázal tiež na to, že sa už prijímajú opatrenia na jej upokojenie a stabilizáciu.



"Je to absolútne bezprecedentné. Ekonomická vojna, ktorá sa začala proti našej krajine, sa nikdy predtým nekonala. Takže je veľmi ťažké niečo predpovedať," dodal.