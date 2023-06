Ruská ekonomika klesla v 1. kvartáli menej, než sa čakalo

Moskva 16. júna (TASR) - Ruská ekonomika zaznamenala v 1. štvrťroku miernejší pokles, než signalizoval predbežný odhad. Stále je to však pokles štvrtý kvartál po sebe, aj keď tempo poklesu sa každý štvrťrok spomaľovalo. Informoval o tom server tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska klesol v 1. štvrťroku medziročne o 1,8 %, ukázali spresnené údaje ruského štatistického úradu Rosstat. To znamená mierne zlepšenie vývoja ruského hospodárstva oproti predbežnému odhadu, ktorý stanovil pokles ekonomiky na úrovni 1,9 %. Na porovnanie, v poslednom kvartáli minulého roka klesla ruská ekonomika o 2,7 %.



HDP Ruska klesá od 2. štvrťroka 2022, keď ekonomika prvýkrát výraznejšie reagovala na zavedenie sankcií západných štátov voči Rusku za vojnu na Ukrajine. Za daný kvartál to bol aj doteraz najvýraznejší pokles, pričom dosiahol 4,5 %. V 3. kvartáli minulého roka evidovala ruská ekonomika pokles o 3,5 %.



Ekonomická aktivita klesla v oblasti ťažby a vodného hospodárstva či v oblasti telekomunikácií. Naopak, zvýšila sa v sektore poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu a mierne aj vo výrobnom sektore.



V súvislosti s vývojom ekonomiky ruský prezident Vladimir Putin na Ekonomickom fóre v Petrohrade povedal, že hospodárstvo sa po poklese v roku 2022 v dôsledku západných sankcií zotavilo a tento rok by ekonomika mohla dosiahnuť rast až o 2 %. Jeho odhad, ktorý zverejnila agentúra Reuters, je výrazne optimistickejší než napríklad prognóza Medzinárodného menového fondu (MMF). Ten odhaduje tohtoročný rast ruskej ekonomiky na úrovni 0,7 %.



Na druhej strane, aj MMF svoju prognózu zlepšil. Pôvodne odhadoval pre Rusko tento rok rast ekonomiky iba o 0,3 %. Zhoršil ju však v prípade budúceho roka. Zatiaľ čo pôvodne počítal s rastom o 2,1 %, teraz očakáva, že v roku 2024 vzrastie ruská ekonomika o 1,3 %.