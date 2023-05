Ruská ekonomika klesla v 1. štvrťroku menej, ako sa čakalo

Moskva 18. mája (TASR) - Ruská ekonomika v 1. štvrťroku 2023 klesla menej, ako sa čakalo. Výkon hospodárstva však stále negatívne ovplyvňujú sankcie Západu proti Moskve za jej vojnu na Ukrajine. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje štatistického úradu Rosstat, ktoré sú lepšie ako odhad ministerstva hospodárstva zo začiatku mája. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Podľa rýchleho odhadu sa hrubý domáci produkt Ruska v prvých troch mesiacoch 2023 znížil medziročne o 1,9 %, keďže západné sankcie naďalej zaťažujú ekonomiku.



Štatistiky odhalili, že maloobchodný aj veľkoobchodný predaj v 1. štvrťroku klesli, zatiaľ čo výroba, poľnohospodárstvo a stavebníctvo vzrástli.



Ministerstvo hospodárstva začiatkom mája predpovedalo Rusku pokles HDP v 1. štvrťroku o 2,2 %, zatiaľ čo centrálna banka očakávala jeho zníženie o 2,3 %.



V apríli minister hospodárstva Maxim Rešetnikov uviedol, že za celý rok 2023 očakáva rast ruskej ekonomiky o 1,2 % a jeho zrýchlenie na 3 % do roku 2026, a to predovšetkým v dôsledku oživenia spotrebiteľského dopytu.