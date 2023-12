Ruská ekonomika klesla v roku 2022 omnoho menej, než sa uvádzalo

Moskva 31. decembra (TASR) - Ruská ekonomika zaznamenala v roku 2022 omnoho miernejší pokles, než sa pôvodne uvádzalo. Oznámil to koncom tohto týždňa ruský štatistický úrad Rosstat, ktorý zverejnil revidované údaje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Rosstat uviedol, že ruský hrubý domáci produkt (HDP) klesol v roku 2022 o 1,2 %. Pôvodne sa uvádzal pokles o 2,1 %. To opäť potvrdzuje, že západné sankcie nemajú pre Rusko zatiaľ také následky, ako sa očakávalo. Navyše za tento rok sa už predpokladá rast, k čomu prispela najmä zvýšená produkcia zbrojárskeho priemyslu.



Podľa odhadu analytikov oslovených agentúrou Reuters by ruská ekonomika mala tento rok vzrásť o 3,1 %. Vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina sú ešte optimistickejšie, počíta s rastom hospodárstva o 3,5 %.



V budúcom roku však analytici predpokladajú výrazné spomalenie rastu ekonomiky, a to na 1,1 %. Dôvodom sú vysoké úrokové sadzby, ktoré ruská centrálna banka zvýšila v decembri o 100 bázických bodov na 16 %.



Štatistický úrad okrem toho revidoval aj údaje za rok 2021, ktoré poukázali na výraznejší rast, než sa pôvodne stanovilo. Pôvodné tempo rastu ruskej ekonomiky za rok 2021 bolo stanovené na 5,6 %, podľa revidovaných údajov zverejnených v týchto dňoch vzrástla ekonomika v danom roku o 5,9 %.