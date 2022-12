Ruská ekonomika klesla za deväť mesiacov roka takmer o 2 %

Moskva 1. decembra (TASR) - Ruská ekonomika klesla za deväť mesiacov tohto roka takmer o 2 %, kapitálové investície však zaznamenali rast takmer o 6 %. Poukázali na to údaje ruského štatistického úradu Rosstat, ktoré zverejnila agentúra Reuters.



Rosstat v stredu (30. 11.) oznámil, že od januára do konca septembra zaznamenala ruská ekonomika medziročný pokles o 1,7 %. Naopak, kapitálové investície, ktoré patria k jedným z motorov hospodárskeho rastu, vzrástli v rovnakom období o 5,9 %.



Na export orientovaná ruská ekonomika zvláda dôsledky bezprecedentných sankcií západných krajín lepšie, než sa pôvodne očakávalo. Ministerstvo hospodárstva odhaduje, že hrubý domáci produkt (HDP) klesne tento rok o 2,9 %. Napriek poklesu by bol takýto výsledok stále mimoriadne priaznivý v porovnaní s pôvodne očakávaným prepadom hospodárstva v dôsledku sankcií za vojnu na Ukrajine o 12 %. Vláda však musí riešiť klesajúce reálne mzdy a vysokú infláciu, čo sa odráža na poklese maloobchodných tržieb.



Rosstat zároveň dodal, že evidovaná nezamestnanosť dosiahla v októbri 3,9 %. To je rovnaká hodnota ako v predchádzajúcom mesiaci a iba o 0,1 percentuálneho bodu vyššia než v auguste, v ktorom dosiahla historické minimum. Na druhej strane, reálne mzdy klesli v septembri medziročne o 1,4 %.



Údaje štatistického úradu okrem toho ukázali, že maloobchodné tržby zaznamenali v októbri medziročný pokles o 9,7 %. Aj keď sa tempo poklesu v porovnaní s vývojom v septembri zmiernilo, toto zmiernenie bolo minimálne. V septembri klesli tržby v maloobchode o 9,8 %.



Medzitým Rosstat informoval o ďalšom zrýchlení týždennej inflácie a trhy očakávajú, že centrálna banka na nasledujúcom zasadnutí 16. decembra ponechá kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni 7,5 %. Banka sadzbu nemenila ani na zasadnutí koncom októbra, čo urobila prvýkrát po tom, ako predtým šesťkrát po sebe kľúčový úrok znížila.