Ruská ekonomika rástla vlani najvýraznejšie za 13 rokov

Moskva 18. februára (TASR) - Ekonomika Ruska zaznamenala v minulom roku najvýraznejší rast za posledných 13 rokov, k čomu prispeli veľkou mierou vysoké ceny ropy a plynu. Poukázali na to údaje ruského štatistického úradu.



Hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol vlani o 4,7 %. To znamená najvyšší rast ruského hospodárstva od roku 2008. Tempo rastu ekonomiky zároveň prekonalo očakávania ekonómov oslovených agentúrou Bloomberg. Tí počítali s rastom o 4,5 %.



Po útlme ekonomickej aktivity v roku 2020, ktorého veľkú časť ovplyvňovala pandémia nového koronavírusu, sa svetová ekonomika vlani zotavila, keď sa postupne začali uvoľňovať protipandemické opatrenia. Na to zareagovali firmy, služby aj spotrebitelia. Podobne ako v prípade iných ekonomík, aj tú ruskú okrem toho podporili vládne stimuly. Na porovnanie, v roku 2020 klesol HDP Ruska o 2,7 %.



Šéfka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullinová však minulý týždeň varovala, že obdobie postpandemického zotavovania sa skončilo a ekonomika sa prehrieva. Miera inflácie je viac než dvojnásobná v porovnaní s inflačným cieľom centrálnej banky, napriek tomu, že Národná banka Ruska zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu v minulom roku o 525 bázických bodov.



Podľa Nabiullinovej sa rast ekonomiky v tomto roku spomalí na 3 %, prípadne až 2 % a v spomaľovaní bude hospodárstvo pokračovať aj v roku 2023. Navyše vyhliadky ruskej ekonomiky ešte viac zatieňujú prípadné nové sankcie západných štátov voči Rusku pre súčasnú krízu na Ukrajine.