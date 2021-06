Minister financií Siluanov: Ruská ekonomika sa prehrieva

Moskva 3. júna (TASR) - Objavujú sa signály, že ruská ekonomika sa prehrieva, varoval ruský minister financií Anton Siluanov. Takže ďalšie fiškálne stimuly môžu byť kontraproduktívne.



"Ak budeme pokračovať vo zvyšovaní výdavkov, čo príde? Prehriatie. Už teraz vidíme základ prehrievania - vysokú infláciu," povedal Siluanov na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade.



Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien sa v máji zvýšilo na 5,9 % z 5,5 % v apríli, pričom inflačný cieľ centrálnej banky je nastavený na 4 %.



Guvernérka ruskej centrálnej banky Elvira Nabiullina uviedla tento týždeň v rozhovore pre CNBC, že inflácia sa zrýchľuje a že na rozdiel od iných regiónov v Rusku to nie je len prechodný fenomén.



"U nás je to iné. Myslíme si, že inflačné tlaky v Rusku nie sú prechodné, nie sú len dočasné. Vidíme trvalejšie faktory, monetárne faktory, preto sme začali zvyšovať úrokové sadzby smerom naspäť k neutrálnemu nastaveniu," uviedla Nabiullina.



Ruská centrálna banka najprv v marci prekvapila trhy a nečakane zvýšila svoju základnú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu na 4,50 %. V sprísňovaní menovej politiky pokračovala aj v máji, keď kľúčová sadzba vzrástla na 5 %. Investori teraz čakajú na najbližšie zasadnutie menového výboru, ktoré sa bude konať 11. júna. Špekuluje sa, že centrálna banka by mohla hlavný úrok zvýšiť až o 50 bázických bodov.



Ruská centrálna banka v stredu (2. 6.) uviedla, že domáca ekonomika pokračuje v 2. štvrťroku v raste a že hrubý domáci produkt (HDP) sa môže do polovice tohto roka dostať na úroveň spred pandémie.