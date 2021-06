Ruská ekonomika sa rýchlo zotavuje

Moskva 4. júna (TASR) - Maloobchodné tržby v Rusku vzrástli v apríli o viac než tretinu a výrazne prekonali očakávania. Vývoj v maloobchode, ktorý je jedným z ťahúňov ruského hospodárstva, tak podporil predchádzajúce ubezpečenia ruskej vlády, že zotavovanie ekonomiky v tomto roku bude prudšie, než sa predpokladalo.



Maloobchodné tržby v Rusku vzrástli v apríli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 34,7 %, uviedol v piatok ruský štatistický úrad Rosstat. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters s výrazným rastom tržieb počítali, keďže do úvahy brali minuloročný prepad v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Očakávali však, že rast dosiahne približne 23 %. Tržby v maloobchode sa zvýšili aj v medzimesačnom porovnaní, a to o 0,3 %.



Ruská ekonomika klesla v minulom roku v dôsledku protipandemických opatrení o 3 %, čo bol najvýraznejší pokles hospodárstva za 11 rokov. Od začiatku tohto roka sa však rýchlo zotavuje. Ruský prezident Vladimir Putin na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade v piatok povedal, že ako ekonomika, tak zamestnanosť by sa čoskoro mali dostať na predpandemickú úroveň. Putin zároveň nariadil, aby sa protikrízový hypotekárny program predĺžil o ďalší rok a platil do júla 2022. Ako dodal, štátnu pomoc určenú na podporu stavebného sektora a domácností je potrebné ukončovať postupne.



Hospodársky rast a zvyšovanie životnej úrovne v Rusku je pre Putina a vládnucu stranu Jednotné Rusko v tomto období kľúčové, keďže v septembri sa v Rusku budú konať parlamentné voľby. Niektorí politici však upozornili na riziká pokračovania nadmernej pomoci štátu. Minister financií Anton Siluanov vo štvrtok (3. 6.) na ekonomickom fóre upozornil, že ruskej ekonomike hrozí prehriatie a vyzval na znormalizovanie fiškálnej a menovej politiky. Medziročný rast spotrebiteľských cien sa v máji zrýchlil na 5,9 % z 5,5 % v apríli, pričom inflačný cieľ ruskej centrálnej banky je nastavený na 4 %.