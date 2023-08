Ruská ekonomika sa v roku 2023 podľa ministra financií zväčší o 2,5 %

MOSKVA 27. augusta (TASR) - Ruská ekonomika rastie oveľa rýchlejšie, než sa donedávna očakávalo, a za celý rok 2023 sa pravdepodobne zväčší o 2,5 %, možno aj viac. Vyhlásil to v sobotu (26. 8.) ruský minister financií Anton Siluanov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Vlani sa ruský hrubý domáci produkt (HDP) podľa oficiálnych údajov prepadol o 2,1 %. Ruské ministerstvo hospodárstva vo svojej stále platnej prognóze z apríla počíta s tohtoročným posilnením výkonu ekonomiky o 1,2 %. Medzičasom prezident Vladimir Putin aj premiér Michail Mišustin vyjadrili väčší optimizmus a uviedli, že rast by mohol prekročiť aj 2 %.



Oficiálne údaje o vývoji ruskej ekonomiky nemusia byť úplne smerodajné. Mnohé odvetvia sú prakticky nečinné aj vzhľadom na západné sankcie a na plný výkon pracuje len obranný priemysel.



Podľa Siluanova sa inflácia do konca roka ustáli na úrovni okolo 6 % a v nasledujúcich rokoch by sa mala vrátiť na cieľovú úroveň okolo 4 %. K rastu inflácie prispel v posledných mesiacoch aj prepad rubľa, ktorý stratil výrazne na hodnote voči euru aj americkému doláru.