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Ruská ekonomika spomalila v 3. kvartáli tempo rastu
Vojnová ekonomika však výrazne zrýchlila infláciu, znížila počet zamestnancov v sektoroch mimo zbrojárskej výroby a zredukovala privátne investície.
Autor TASR
Moskva 14. novembra (TASR) - Ruská ekonomika pokračovala v 3. štvrťroku v raste, tempo rastu sa však spomalilo. Na druhej strane, údaje sú lepšie, než sa čakalo. Poukázali na to koncom týždňa zverejnené predbežné údaje ruského štatistického úradu Rosstat, ktoré priniesli agentúra AFP a portál tradingeconomics.
Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrástol v 3. kvartáli oproti rovnakému obdobu minulého roka o 1 %. V 2. štvrťroku, v ktorom sa ekonomika vrátila k rastu, vykázal rast 1,3 %. V 1. kvartáli klesla o 0,2 %, čo bol prvý pokles ruského hospodárstva za ostatné tri roky.
Napriek spomaleniu rastu však údaje za 3. štvrťrok prekonali odhad ministerstva hospodárstva z minulého mesiaca. Ministerstvo v októbri uviedlo, že za 3. kvartál očakáva rast iba o 0,6 %. Potvrdili však odhad ruskej centrálnej banky, ktorá počítala so spomalením rastu na zhruba 1 % pre pokračujúce dronové útoky Ukrajiny, ktoré obmedzujú výrobnú kapacitu rafinérií a zasahujú aj do ďalších sektorov hospodárstva.
Rusko po útoku na Ukrajinu vo februári 2022 vysoko investovalo do armády a zbrojárskej výroby. Vojnová ekonomika spočiatku ruské hospodárstvo podporovala, čo sa odrážalo na vysokom raste. Napríklad v roku 2023 vzrástla ekonomika o vyše 3 % a v roku 2024 o viac než 4 %.
Vojnová ekonomika však výrazne zrýchlila infláciu, znížila počet zamestnancov v sektoroch mimo zbrojárskej výroby a zredukovala privátne investície. Ďalšie komplikácie ruskej ekonomike spôsobili západné sankcie. Vlani sa tak rast spomalil na zhruba 1 % a tento rok vláda očakáva rast iba okolo 0,4 %. Tieto údaje sa môžu ešte meniť, keďže rast ekonomiky v 3. kvartáli bol výraznejší, než vláda predpokladala vo svojej októbrovej prognóze.
Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska vzrástol v 3. kvartáli oproti rovnakému obdobu minulého roka o 1 %. V 2. štvrťroku, v ktorom sa ekonomika vrátila k rastu, vykázal rast 1,3 %. V 1. kvartáli klesla o 0,2 %, čo bol prvý pokles ruského hospodárstva za ostatné tri roky.
Napriek spomaleniu rastu však údaje za 3. štvrťrok prekonali odhad ministerstva hospodárstva z minulého mesiaca. Ministerstvo v októbri uviedlo, že za 3. kvartál očakáva rast iba o 0,6 %. Potvrdili však odhad ruskej centrálnej banky, ktorá počítala so spomalením rastu na zhruba 1 % pre pokračujúce dronové útoky Ukrajiny, ktoré obmedzujú výrobnú kapacitu rafinérií a zasahujú aj do ďalších sektorov hospodárstva.
Rusko po útoku na Ukrajinu vo februári 2022 vysoko investovalo do armády a zbrojárskej výroby. Vojnová ekonomika spočiatku ruské hospodárstvo podporovala, čo sa odrážalo na vysokom raste. Napríklad v roku 2023 vzrástla ekonomika o vyše 3 % a v roku 2024 o viac než 4 %.
Vojnová ekonomika však výrazne zrýchlila infláciu, znížila počet zamestnancov v sektoroch mimo zbrojárskej výroby a zredukovala privátne investície. Ďalšie komplikácie ruskej ekonomike spôsobili západné sankcie. Vlani sa tak rast spomalil na zhruba 1 % a tento rok vláda očakáva rast iba okolo 0,4 %. Tieto údaje sa môžu ešte meniť, keďže rast ekonomiky v 3. kvartáli bol výraznejší, než vláda predpokladala vo svojej októbrovej prognóze.