Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Ekonomika

Ruská ekonomika v 1. kvartáli klesla o 0,2 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

To je prvá kvartálna kontrakcia ruskej ekonomiky za 3 roky.

Autor TASR
Moskva 15. mája (TASR) - Ruská ekonomika v 1. kvartáli klesla. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 1. štvrťroku 2026 znížil o 0,2 %, uviedol ruský štatistický úrad Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

To je prvá kvartálna kontrakcia ruskej ekonomiky za 3 roky. Dôvodom bol negatívny vplyv vojny na Ukrajine a sankcií. Na porovnanie v rovnakom období pred rokom HDP stúpol o 1,4 %.
.

Neprehliadnite

Šutaj Eštok: Deň atentátu na premiéra je varovaním

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák