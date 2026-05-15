Ruská ekonomika v 1. kvartáli klesla o 0,2 %
To je prvá kvartálna kontrakcia ruskej ekonomiky za 3 roky.
Autor TASR
Moskva 15. mája (TASR) - Ruská ekonomika v 1. kvartáli klesla. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v 1. štvrťroku 2026 znížil o 0,2 %, uviedol ruský štatistický úrad Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
To je prvá kvartálna kontrakcia ruskej ekonomiky za 3 roky. Dôvodom bol negatívny vplyv vojny na Ukrajine a sankcií. Na porovnanie v rovnakom období pred rokom HDP stúpol o 1,4 %.
