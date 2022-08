Ruská ekonomika v 1. polroku klesla o 0,4 %

Moskva 31. augusta (TASR) - Ruská ekonomika v prvých šiestich mesiacoch 2022 v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesla o 0,4 %, ale kapitálové investície, jeden z hlavných ťahúňov hospodárskeho rastu, sa zvýšili o 7,8 %. Ukázali to v stredu údaje štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ekonomika závislá od exportu sa ponára do recesie. Zasiahli ju rozsiahle sankcie Západu za to, čo Moskva nazýva "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine. Jej pokles však doposiaľ nebol taký veľký, ako sa pôvodne predpokladalo.



V roku 2022 sa výkon ekonomiky zníži o menej ako 3 %, uviedol tento týždeň nemenovaný predstaviteľ vlády. Jeho odhad ostro kontrastuje s predchádzajúcou prognózou ruského ministerstva hospodárstva, ktoré varovalo pred pádom ekonomiky o viac ako 12 %. To by bol jej najväčší pokles od krízy v polovici 90. rokov minulého storočia po rozpade Sovietskeho zväzu.



V samotnom 2. štvrťroku 2022 vzrástli kapitálové investície medziročne o 4,1 % po zvýšení o 12,8 % v 1. kvartáli, uviedol Rosstat, podľa ktorého ťažobný a výrobný sektor prispeli najviac k rastu hospodárstva v prvej polovici roka.



Údaje Rosstatu sú v rozpore s očakávaniami mnohých ekonómov, ktorí predpovedali, že ruské hospodárstvo sa tento rok zrúti pod ťarchou bezprecedentných západných sankcií a zmrazení približne polovice ruských zlatých a devízových rezerv.



Ale vďaka vyšším cenám za vývoz ropy a plynu, ktoré tlmia vplyv západných sankcií, sa ekonomika vyhla kolapsu v 1. polroku. Niektorí Rusi však už zápasia s ťažkosťami.



Oficiálna miera nezamestnanosť bola v júli na rekordnom minime 3,9 %, ukázali v stredu údaje Rosstatu, no reálne mzdy, očistené o infláciu, sa v júni medziročne znížili o 3,2 %.



Štatistické údaje ukázali tiež, že maloobchodné tržby, ktoré sú ukazovateľom spotrebiteľského dopytu, v júli medziročne klesli o 8,8 % po znížení o 9,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



Aj spotrebiteľské ceny v Rusku sa znížili, už ôsmy týždeň po sebe po tom, ako najskôr prudko vyskočili po začiatku invázie 24. februára.



Pokles indexu spotrebiteľských cien môže otvoriť dvere pre ďalšie znižovanie sadzieb centrálnou bankou v rámci pomoci ekonomike.