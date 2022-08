Ruská ekonomika v 2. kvartáli klesla medziročne o 4 %

Moskva 12. augusta (TASR) - Ruská ekonomika v 2. štvrťroku 2022 medziročne klesla o 4 %. Ukázali v piatok predbežné údaje federálneho štatistického úradu Rosstat. Uplynulý 2. kvartál bol pritom prvým trojmesačným obdobím od začiatku toho, čo Moskva nazýva "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Ruská ekonomika sa začala rútiť do recesie po tom, čo Moskva 24. februára vyslala svoje ozbrojené sily na Ukrajinu. Invázia vyvolala rozsiahle a bezprecedentné sankcie Západu vrátane zmrazenia ruských devízových rezerv držaných v zahraničí, zavedenia obmedzení v energetickom a finančnom sektore a odchodu mnohých západných spoločností z ruského trhu.



Rosstat neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti, ale podľa analytikov bol pokles spôsobený slabým dopytom spotrebiteľov a následkami sankcií.



"Údaje z júna naznačujú, že pokles v ruskej ekonomike dosiahol svoje dno, keďže situácia v niektorých odvetviach sa stabilizuje," povedal Sergej Konigin, ekonóm z investičnej banky Sinara.



Pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v 2. štvrťroku nebol taký hlboký, ako sa očakávalo. Analytici v priemere predpovedali, že sa ruský HDP v období apríl - jún medziročne zníži až o 7 % po náraste o 3,5 % v 1. štvrťroku.



Ruská centrálna banka očakávala, že HDP v 2. štvrťroku klesne o 4,3 % a v 3. štvrťroku odhaduje jeho pokles na 7 %. Centrálna banka predpokladá, že ruská ekonomika sa začne zotavovať v druhej polovici nasledujúceho roka 2023.



Vzhľadom na veľmi nestabilné politické prostredie sa oficiálne prognózy hĺbky ruskej recesie líšia. Ministerstvo hospodárstva v apríli uviedlo, že HDP Ruska by mohol tento rok klesnúť o viac ako 12 % po náraste o 4,7 % v roku 2021. To by bol jeho najväčší pokles od polovice 90. rokov minulého storočia.



Odvtedy sa však predpovede zmiernili. A tak zatiaľ čo v apríli centrálna banka predpovedala pokles HDP o 8 % až 10 %, minulý mesiac už revidovala tento odhad na 4 % až 6 %.



"Pokles HDP dosiahne svoje dno v prvej polovici roku 2023," uviedol v piatok podpredseda centrálnej banky Alexej Zabotkin s tým, že "ekonomika sa bude pohybovať smerom k novej dlhodobej rovnováhe".