Ruská ekonomika v júli vzrástla o 0,4 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Podľa údajov ministerstva hospodárskeho rozvoja sa rast HDP v júli 2025 spomalil na 0,4 % z 1 % v júni.

Autor TASR
Moskva 27. augusta (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Ruska sa v období január až júl 2025 zvýšil medziročne o 1,1 %, pričom v júli vzrástol o 0,4 %. Uviedlo to v stredu ruské ministerstvo hospodárskeho rozvoja s odvolaním sa na predbežné údaje štatistického úradu Rosstat. TASR o tom informuje na základe správy TASS.

Rosstat v separátnej správe informoval, že medziročná miera inflácie v Rusku v období od začiatku augusta do 25. augusta dosiahla 8,46 %.
