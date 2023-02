Ruská ekonomika v minulom roku klesla o 2,1 %

Moskva 20. februára (TASR) - Ruská ekonomika v minulom roku klesla menej, ako sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ruský hrubý domáci produkt (HDP) sa v roku 2021 znížil o 2,1 %, uviedol ruský štatistický úrad vo svojom predbežnom odhade. Výkon ruskej ekonomiky prekonal najhoršie obavy z veľkej recesie, keďže prudký nárast vývozu komodít pomohol vykompenzovať negatívny vplyv sankcií, ktoré USA a Európa uvalili v súvislosti s agresívnou vojnou Ruska proti Ukrajine.



Ruská vláda ešte na začiatku jesene počítala s poklesom o 3 %. Niektorí ekonómovia po uvalení sankcií prognózovali kontrakciu až o 10 %.



Sankcie najviac zasiahli veľkoobchod, maloobchod, rovnako ako výrobu a dopravu, uviedol štatistický úrad. Naopak ťažba, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a vládne výdavky v minulom roku vzrástli.



"Je to dobrý výsledok," povedal Dmitrij Polevoj, ekonóm Locko Bank. "Ale to všetko je už minulosť. Dôležitá je budúcnosť a tu je stále málo dôvodov na oživenie. V základnom scenári na rok 2023 stále počítame s miernym poklesom o 1 až 2 %."



Ruská centrálna banka predpokladá, že domáca ekonomika sa môže vrátiť k rastu ešte v tomto roku. Experti Bloomberg Economics odhadujú, že ruská ekonomika do roku 2026 stratí 190 miliárd USD (178 miliárd eur) v porovnaní so svojou predvojnovou trajektóriou.



(1 EUR = 1,0674 USD)