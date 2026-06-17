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Ruská ekonomika v prvom štvrťroku klesla o 0,2 %
Predošlá predikcia vlády rátala s tohtoročným posilnením hospodárstva o 1,3 %.
Autor TASR
Moskva 17. júna (TASR) - Ruský hrubý domáci produkt sa v prvom kvartáli v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška zmenšil o 0,2 %. Uviedol to v stredu ruský štatistický úrad, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Išlo o prvý medziročný pokles hospodárstva krajiny od prvého štvrťroka 2023. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Počas januára až marca sa v Rusku znížila výroba spracovateľského priemyslu o 1,5 %, produkcia v oblasti odborných, vedeckých a technických činností o 6,1 % a v segmente dopravy a skladovania o 1,8 %. Tieto údaje sú v súlade s ruskou vládnou prognózou, ktorá predpokladá, že ekonomický rast krajiny sa v tomto roku spomalí na 0,4 %, uviedol štatistický úrad. Predošlá predikcia vlády rátala s tohtoročným posilnením hospodárstva o 1,3 %.
Ruská ekonomika sa v prvom kvartáli zmenšila napriek tomu, že po narušení lodnej prepravy v Perzskom zálive prudko stúpli ceny ropy, zemného plynu, uhlia, priemyselných kovov a obilia. Ide o komodity, ktoré sú kľúčovou časťou ruského exportu. Hospodárska aktivita v krajine sa oslabila, hoci parlament zvýšil deficitné financovanie v snahe poskytnúť ekonomike stimuly.
Počas januára až marca sa v Rusku znížila výroba spracovateľského priemyslu o 1,5 %, produkcia v oblasti odborných, vedeckých a technických činností o 6,1 % a v segmente dopravy a skladovania o 1,8 %. Tieto údaje sú v súlade s ruskou vládnou prognózou, ktorá predpokladá, že ekonomický rast krajiny sa v tomto roku spomalí na 0,4 %, uviedol štatistický úrad. Predošlá predikcia vlády rátala s tohtoročným posilnením hospodárstva o 1,3 %.
Ruská ekonomika sa v prvom kvartáli zmenšila napriek tomu, že po narušení lodnej prepravy v Perzskom zálive prudko stúpli ceny ropy, zemného plynu, uhlia, priemyselných kovov a obilia. Ide o komodity, ktoré sú kľúčovou časťou ruského exportu. Hospodárska aktivita v krajine sa oslabila, hoci parlament zvýšil deficitné financovanie v snahe poskytnúť ekonomike stimuly.