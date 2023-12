Ruská ekonomika vzrástla o 5,5 %, najviac za vyše dva roky

Moskva 14. decembra (TASR) - Ruská ekonomika vzrástla v 3. štvrťroku medziročne o 5,5 %, najviac za vyše dva roky. Uviedol to ruský štatistický úrad Rosstat, ktorý zverejnil konečné údaje a potvrdil tak svoj predbežný odhad. To potvrdzuje zotavovanie ruského hospodárstva, keďže v 3. kvartáli pred rokom ekonomika medziročne klesla o 3,5 %. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rast ruskej ekonomiky sa v 3. kvartáli oproti predchádzajúcemu štvrťroku zrýchlil o 0,6 percentuálneho bodu a dosiahol najvýraznejšie tempo od 2. štvrťroka 2021. Výraznou mierou prispel k pozitívnej prognóze na celý rok 2023. Odhaduje sa, že ruské hospodárstvo zaznamená tento rok rast po tom, ako v minulom roku kleslo o 2,1 %. Dôvodom boli sankcie západných štátov na Rusko a jeho ekonomické odvetvia po invázii Moskvy na Ukrajinu.



Naznačuje to aj vývoj od začiatku roka. V 1. štvrťroku ešte ekonomika klesla medziročne o 1,8 %, výrazný rast v 2. a 3. kvartáli však viedli k tomu, že za deväť mesiacov zaznamenal ruský hrubý domáci produkt (HDP) rast na úrovni 3 %, informoval Rosstat. Veľkou mierou k tomu prispel fakt, že Moskve sa naďalej darí obchádzať západnými štátmi stanovený cenový strop na ruskú ropu.