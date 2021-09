Ruská ekonomika zaznamenala v 2. kvartáli rast o viac než 10 percent

Moskva 12. septembra (TASR) - Ruská ekonomika vzrástla v 2. štvrťroku medziročne o viac než 10 %. Zaznamenala tak najvýraznejšie tempo rastu za takmer 21 rokov. Ukázali to koncom tohto týždňa zverejnené údaje ruského štatistického úradu Rosstat.



Ako Rosstat informoval, v 2. štvrťroku vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) Ruska medziročne o 10,5 %. Podľa údajov agentúry Reuters je to najvyššie tempo rastu od 3. štvrťroka 2000, ktorým ekonomika zároveň prekonala pôvodný odhad štatistikov. V predbežnom odhade Rosstat uvádzal rast hospodárstva na úrovni 10,3 %.



V minulom roku zaznamenala ruská ekonomika pokles o 3 %, čo bol najvýraznejší pokles HDP za 11 rokov. V poslednom období však ruská ekonomika už dosiahla predpandemickú úroveň, k čomu jej dopomohol najmä rast svetových cien komodít. V porovnaní s 2. kvartálom 2019 predstavoval rast HDP 1,8 %. Životná úroveň a niektoré sektory ekonomiky sa však ešte v plnej miere nezotavili. Dôvodom je slabý kurz rubľa a vysoká inflácia.



Práve pokračujúce zrýchľovanie inflácie donútilo ruskú centrálnu banku opäť zvýšiť úrokové sadzby. V piatok 10. septembra banka oznámila, že kľúčovú úrokovú sadzbu zvýšila o 25 bázických bodov na 6,75 %. Je to piate zvýšenie sadzby od marca tohto roka, keď v reakcii na vývoj inflácie začala menovú politiku pritvrdzovať.



Už v marci prekonala inflácia v Rusku inflačný cieľ centrálnej banky, ktorý tá stanovila na 4 %. Inflácia sa však zrýchľovala naďalej a v auguste dosiahla 6,7 %. K 6. septembru sa spotrebiteľské ceny ešte mierne zvýšili a miera inflácie dosiahla 6,74 %. Banka preto kľúčovú úrokovú sadzbu opäť posunula nahor a zároveň dodala, že v nasledujúcom období je možné jej ďalšie zvýšenie.