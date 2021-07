Ruská ekonomika zaznamenala v máji zrýchlenie rastu

Moskva 1. júla (TASR) - Ruská ekonomika zaznamenala v máji mierne zrýchlenie rastu, ktorý tak dosiahol takmer 11 %. Uviedlo to vo štvrtok ruské ministerstvo hospodárstva. To zároveň smerom nahor revidovalo údaje za mesiac apríl.



Podľa údajov ministerstva sa hrubý domáci produkt (HDP) Ruska zvýšil v máji medziročne o 10,9 % z aprílovej úrovne rastu 10,8 %. Aprílový údaj bol revidovaný mierne nahor, keď za tento mesiac bol pôvodne udávaný rast na úrovni 10,7 %.



Údaje potvrdzujú súčasný trend zotavovania ruskej ekonomiky po tom, ako v minulom roku klesla o 3 %. Bol to najprudší pokles ruského hospodárstva za 11 rokov.



Rusko zároveň tento týždeň zverejnilo údaje o vývoji nezamestnanosti za mesiac máj. Ako v stredu (30. 6.) informoval ruský štatistický úrad, miera nezamestnanosti dosiahla v máji 4,9 % oproti aprílovej úrovni 5,2 %. Májová nezamestnanosť bola najnižšia od marca minulého roka, stále je však vyššia, než pred pandémiou. Pokles nezamestnanosti na predpandemickú úroveň je cieľom prezidenta Vladimira Putina.



Ekonomické vyhliadky však zhoršuje vysoká inflácia a slabý rubeľ, čo ruskú centrálnu banku núti zvyšovať úrokové sadzby. Naposledy zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu na ostatnom zasadnutí začiatkom júna, čo znamenalo tretie zvýšenie v tomto roku. Analytici predpokladajú, že k ďalšiemu zvýšeniu sadzby dôjde na nasledujúcom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 23. júla. Počítajú s tým, že banka by ju mohla zvýšiť z 5,5 % na 6 %.