Ruská invázia na Ukrajinu môže zvýšiť ceny obilia o 7 %

Paríž 19. septembra (TASR) - Ruská invázia na Ukrajinu môže spôsobiť, že dlhodobé ceny obilia sa zvýšia o 7 %. Tvrdí to najnovšia medzinárodná štúdia, publikovaná v Nature Food, podľa ktorej nárast produkcie inde vo svete na nahradenie obilia z Ukrajiny a Ruska povedie k vyšším emisiám skleníkových plynov. TASR správu prevzala z AFP.



Rusko a Ukrajina sú významnými globálnymi producentmi obilia. Spolu sa podieľajú zhruba 28 % na svetových dodávkach pšenice.



Ruská blokáda čiernomorských prístavov a sankcie voči Moskve za inváziu na Ukrajinu spôsobili krátkodobé zvýšenie cien obilia a vyvolali obavy z akútnej hladovej krízy.



Výskumníci v USA a v Uruguaji zostavili model pravdepodobného vplyvu konfliktu na ceny pšenice a kukurice v nasledujúcich 12 mesiacoch, pričom sledovali rôzne scenáre.



Podľa jedného z nich, ak by sa ruský export obilia znížil na polovicu a ukrajinský export by sa výrazne prepadol, pšenica by bola drahšia o 7,2 % a kukurica o 4,6 %. A to aj za predpokladu, že by iní exportéri mohli vyplniť tento deficit. A tvrdia tiež, že rast cien bude pretrvávať, kým bude vývoz obmedzený.



Štúdia ďalej zistila, že na preklenutie výpadku v ponuke budú musieť iní veľkí producenti výrazne rozšíriť pestovanie obilia.



Ak by sa prestalo vyvážať obilie z Ukrajiny, Austrália by podľa modelu potrebovala rozšíriť svoju plochu na pestovanie pšenice o 1 %, Čína o 1,5 %, Európska únia (EÚ) o 1,9 % a India o 1,2 %. Táto zmena vo využívaní pôdy by zároveň pridala do atmosféry viac ako miliardu ton oxidu uhličitého (CO2).



"Rozširovanie ornej pôdy v dôsledku vojny na Ukrajine sa udeje na úkor ďalších emisií uhlíka," povedal vedúci autor Jerome Dumortier, výskumník na O'Neill School of Public and Environmental Affairs v Indianapolise, USA.



Šéf Organizácie Spojených národov Antonio Guterres v júli varoval, že ruská invázia na Ukrajinu sa spojila s pretrvávajúcimi dôsledkami pandémie ochorenia COVID-19 a vytvorila "bezprecedentnú globálnu hladovú krízu".



Údaje Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo ukázali, že ceny potravín sú o viac ako 10 % vyššie ako pred rokom.



A hoci Moskva a Kyjev dosiahli v júli dohodu o obnovení exportu obilia, existujú obavy, že konflikt na Ukrajine by mohol tlačiť ceny potravín nahor niekoľko rokov.



Podľa Dumortiera v súčasnosti nie je jasné, či sú ostatní producenti obilia schopní uspokojiť globálny dopyt, čo znamená, že ceny by mohli stúpnuť ešte viac, ako sa predpokladalo v modeloch. Poukázal pritom na sucho v Južnej Amerike, Európe a Číne a vývozné obmedzenia v rôznych krajinách.