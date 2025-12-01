< sekcia Ekonomika
Ruská letecká spoločnosť Aeroflot zvýšila v 3. kvartáli zisk
Čistý zisk Aeroflotu dosiahol v 3. kvartáli tohto roka 32,9 miliardy rubľov, čo predstavuje 423,42 milióna USD (366,09 milióna eur).
Autor TASR
Moskva 1. decembra (TASR) - Ruská letecká spoločnosť Aeroflot zaznamenala za 3. kvartál čistý zisk v prepočte za viac než 423 miliónov USD, čo medziročne predstavuje zvýšenie zhruba o 87 %. Pod výrazný rast zisku sa podpísal ako rastúci počet cestujúcich, tak aj redukcia nákladov. Informovali o tom agentúra Reuters a portál DXB News Network.
Čistý zisk Aeroflotu dosiahol v 3. kvartáli tohto roka 32,9 miliardy rubľov, čo predstavuje 423,42 milióna USD (366,09 milióna eur). V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka to znamená rast o 86,9 %.
Ešte výraznejšie sa zvýšil zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). Dosiahol 89,5 miliardy rubľov a medziročne tak vzrástol o 115,2 %. Tržby predstavovali 261,7 miliardy rubľov, čo znamená rast o 0,9 %.
Pre najväčšiu ruskú leteckú spoločnosť je to výrazný obrat, k čomu prispelo aj zlepšenie v oblasti finančného manažmentu. Výsledky však odrážajú aj prudké zmeny na ruskom leteckom trhu od začiatku vojny na Ukrajine. V dôsledku západných sankcií voči Rusku má Aeroflot na domácom trhu iba minimálnu konkurenciu a spolu s rastom počtu cestujúcich tak aerolínie ešte posilnili svoju pozíciu na trhu.
(1 EUR = 1,1566 USD)
Čistý zisk Aeroflotu dosiahol v 3. kvartáli tohto roka 32,9 miliardy rubľov, čo predstavuje 423,42 milióna USD (366,09 milióna eur). V porovnaní s 3. štvrťrokom minulého roka to znamená rast o 86,9 %.
Ešte výraznejšie sa zvýšil zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA). Dosiahol 89,5 miliardy rubľov a medziročne tak vzrástol o 115,2 %. Tržby predstavovali 261,7 miliardy rubľov, čo znamená rast o 0,9 %.
Pre najväčšiu ruskú leteckú spoločnosť je to výrazný obrat, k čomu prispelo aj zlepšenie v oblasti finančného manažmentu. Výsledky však odrážajú aj prudké zmeny na ruskom leteckom trhu od začiatku vojny na Ukrajine. V dôsledku západných sankcií voči Rusku má Aeroflot na domácom trhu iba minimálnu konkurenciu a spolu s rastom počtu cestujúcich tak aerolínie ešte posilnili svoju pozíciu na trhu.
(1 EUR = 1,1566 USD)