Ruská lodná doprava v Arktíde dosiahla rekord

Murmansk 27. marca (TASR) - Rusko minulý rok zaznamenalo rekord v objeme prepraveného nákladu severnou trasou, ktorá skracuje čas cesty medzi Európou a Áziou. Topiaci sa arktický ľad pomáha Moskve presmerovať obchod, ktorý zasiahli sankcie po invázii ruskej armády na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ruský prezident Vladimir Putin pred spustením ukrajinskej ofenzívy propagoval arktickú cestu ako strategickú prioritu, pričom Rusko vybudovalo flotilu ôsmich jadrových ľadoborcov.



„Minulý rok sa skončil rekordom s približne 38 miliónmi ton nákladu prepraveného touto cestou,“ povedal Alexej Lichačev, riaditeľ ruskej jadrovej agentúry Rosatom, ktorá ľadoborce prevádzkuje.



Konkurencia o arktické zdroje sa vyostrila, pretože otepľujúce sa podnebie otvorilo predtým ťažko prístupné námorné trasy.



Kampaň amerického prezidenta Donalda Trumpa za anexiu Grónska ešte zintenzívnila geopolitický a bezpečnostný rozmer boja o vplyv v regióne.



Moskva výrazne investovala do severnej námornej cesty, ktorá môže skrátiť čas prepravy nákladných lodí o 15 dní v porovnaní s trasou cez Suezský prieplav.



Klimatické zmeny spôsobili, že ruské jadrové ľadoborce môžu prejsť pozdĺž celého jeho severného pobrežia, aj keď niekedy s problémami.



Podľa Vladimira Panova z Rosatomu Moskva zaznamenala, že „dopravcovia v lete a na jeseň presmerovali svoj náklad do Ázie cez severnú trasu“.



„V uplynulých dvoch rokoch sme prešli na celoročnú prevádzku ľadoborcov,“ povedal v stredu (26. 3.) na fóre o rozvoji Arktídy v severoruskom prístavnom meste Murmansk.



Rusko sa dostalo aj do sporu so Západom pre jeho ambície pri rozvoji Arktídy. Predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí Vladislav Maslennikov v stredu obvinil Západ z „provokatívnej“ arktickej politiky.



„Pod rúškom ochrany životného prostredia a boja proti klimatickým zmenám sme svedkami pokračujúcich pokusov o de facto nekalú súťaž,“ povedal.



Napriek rastúcim objemom prepravovaného nákladu čelilo Rusko na severnej trase sérii logistických problémov.



V roku 2018 totiž Putin stanovil cieľ prepraviť 80 miliónov ton nákladu ročne touto trasou do roku 2024.