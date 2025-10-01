< sekcia Ekonomika
Ruská priemyselná aktivita v septembri klesla štvrtý mesiac po sebe
TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Autor TASR
Moskva 1. októbra (TASR) - Ruská priemyselná aktivita v septembri klesla štvrtý mesiac po sebe. Hlavným dôvodom bolo zrýchlenie prepadu nových objednávok. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Index nákupných manažérov (PMI) pre ruský výrobný sektor sa v septembri znížil na 48,2 bodu z augustových 48,7 bodu, uviedla spoločnosť S&P Global. Index sa pohybuje výrazne pod hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje kontrakciu od expanzie.
Negatívny vplyv na produkciu malo zrýchlenie prepadu nových objednávok, pričom zníženie produkcie spôsobilo aj pokles zamestnanosti v sektore. Nové exportné objednávky padli najprudšie od novembra 2022 v dôsledku utlmeného dopytu na kľúčových exportných trhoch.
Pokiaľ ide o ceny, inflácia vstupných cien sa v septembri zrýchlila na 4-mesačné maximum v dôsledku predĺženia oneskorení dodávok a nepriaznivého vývoja výmenných kurzov. To malo vplyv aj na predajné ceny, ktoré sa mierne zvýšili.
