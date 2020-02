Ruská produkcia ropy a kondenzátu plynu v januári vzrástla

Moskva 2. februára (TASR) - Produkcia ropy a kondenzátu plynu v Rusku vzrástla minulý mesiac na 11,28 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s decembrom (11,26 milióna barelov denne) sa tak ťažba mierne zvýšila, pričom dosiahla 5-mesačné maximum. Uviedla to v nedeľu agentúra Interfax, ktorá sa odvolala na údaje ruského ministerstva energetiky.



Údaje sú v súlade s odhadom, ktoré zverejnili minulý týždeň zdroje z energetického trhu pre agentúru Reuters. Je to najväčší objem produkcie od augusta minulého roka, keď dosiahla 11,29 milióna barelov/deň.



Po prepočte na tony dosiahla ťažba v Rusku minulý mesiac 47,72 milióna ton oproti 47,63 milióna ton v decembri. Ministerstvo energetiky však nezverejnilo údaje o produkcii samotného kondenzátu plynu, ktorá sa nezapočítava do dohody o obmedzovaní produkcie.



Súčasná dohoda o obmedzovaní ťažby medzi štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ostatnými producentmi ako Rusko (spolu sú producenti známi pod označením OPEC+) vyprší koncom marca. Ruský minister energetiky Alexander Novak v piatok (31. 1.) uviedol, že Rusko je pripravené posunúť najbližšiu schôdzku OPEC+, na ktorej by sa mal zhodnotiť prínos dohody, už na február. Dôvodom je nový koronavírus, ktorý sa šíri Čínou a do ostatných krajín sveta a hrozí obmedzením dopytu po rope v najväčšej ázijskej krajine.