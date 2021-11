Ruská produkcia ropy vzrástla v októbri na 1,5-ročné maximum

Moskva 2. novembra (TASR) - Produkcia ropy a kondenzátu plynu v Rusku zaznamenala minulý mesiac rast na vyše 10,8 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je najvyššia produkcia za 1,5 roka. Poukázali na to výpočty agentúry Reuters, ktorá vychádzala z údajov ruského ministerstva energetiky.



Podľa Reuters dosiahla produkcia ropy a kondenzátu plynu v Rusku minulý mesiac 10,84 milióna barelov denne oproti 10,72 milióna barelov/deň v septembri. Agentúra vychádzala z údajov ministerstva energetiky zverejnených agentúrou Interfax, podľa ktorých sa v Rusku v októbri vyprodukovalo 45,86 milióna ton ropy a kondenzátu plynu. V septembri produkcia dosiahla 43,86 milióna ton. Októbrová produkcia je tak najvyššia od apríla 2020, v ktorom dosiahla 11,34 milióna barelov denne.



Čo sa týka ruskej produkcie plynu, tá v októbri dosiahla 65,81 miliardy kubických metrov (m3). Aj v tomto prípade bola produkcia v porovnaní so septembrom vyššia, keď v danom mesiaci dosiahla 61,05 miliardy m3, uviedla agentúra Interfax.