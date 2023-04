Ruská ťažba ropy smeruje tento rok k 480 mil. ton

Moskva 24. apríla (TASR) - Produkcia ropy v Rusku by mala tento rok dosiahnuť 480 miliónov ton, čo je v súlade s pôvodne oznámeným plánom znížiť ťažbu od marca do konca roka o pol milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na nemenovaný zdroj z ruskej vlády.



Údaje od ruského zdroja, ktoré sú očistené o plynový kondenzát, znamenajú po prepočte na barely tohtoročnú produkciu ropy v Rusku na úrovni 9,6 milióna barelov denne. Rusko pritom začiatkom roka uviedlo, že v marci zníži ťažbu o 500.000 barelov na 9,5 milióna barelov denne a neskôr túto pôvodne len marcovú redukciu predĺžilo až do konca roka. "Ak sa to prepočíta na celý rok, produkcia predstavuje 480 miliónov ton," uviedol zdroj, ktorý si neželal byť menovaný, pre agentúru Reuters. Ruské ministerstvo energetiky sa k informáciám nevyjadrilo.



V roku 2022 dosiahla ruská produkcia ropy spolu s plynovým kondenzátom 535 miliónov ton (10,7 milióna barelov/deň). Kondenzát sa však do produkčných kvót Ruska v rámci OPEC+ nepočíta. V prípade započítania plynového kondenzátu by tohtoročná produkcia v Rusku mala dosiahnuť približne 520 miliónov ton (10,4 milióna barelov/deň), dodal zdroj. V tomto prípade je to nad úrovňou oficiálnej prognózy, ktorá tohtoročnú celkovú produkciu ropy aj plynového kondenzátu predpokladá v rozmedzí od 490 miliónov do 500 miliónov ton (9,8 milióna až 10 miliónov barelov denne).



Po invázii Ruska na Ukrajinu koncom februára minulého roka a uvalení sankcií najskôr produkcia ropy v Rusku klesla. Neskôr sa však začala zvyšovať, keď sa Moskve podarilo dodávky suroviny presmerovať na čínsky a indický trh. Koncom minulého roka Západ uvalil na ruskú ropu cenový strop, čo malo obmedziť príjmy krajiny z predaja ropy, a tým jej možnosť financovať vojnu na Ukrajine. V reakcii na to však Rusko oznámilo zníženie produkcie o 500.000 barelov denne, čo posunulo ceny ropy nahor.



Pre sankcie sa Rusko, ktoré je po Saudskej Arábii druhým najväčším vývozcom ropy na svete, rozhodlo zrušiť či aspoň odložiť zverejňovanie niektorých údajov z energetického trhu. K tým patria aj údaje o produkcii a exporte. Podľa analytikov banky J. P. Morgan je bez oficiálnych údajov tak stále náročnejšie monitorovať globálne dodávky ropy a analyzovať trhy.