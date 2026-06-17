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Ruská ťažba ropy v dôsledku ukrajinských útokov v máji klesla
Ťažba ropy v Rusku v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesla o približne 5 %.
Autor TASR
Paríž 17. júna (TASR) - Ťažba ropy v Rusku v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesla o približne 5 %. Príčinou boli zintenzívnené ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, oznámila v stredu Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.
Rusko v máji ťažilo ropu tempom 8,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo je o 10 % menej ako cieľová hodnota stanovená na tento mesiac, uviedla IEA. Ukrajina pomocou dronov s dlhým doletom útočí aj na ťažobné oblasti nachádzajúce sa hlbšie vo vnútrozemí Ruska, uvádza sa v pravidelnej mesačnej správe organizácie so sídlom v Paríži. V dôsledku týchto útokov IEA znížila svoju prognózu ruskej ťažby surovej ropy v tomto roku o 200.000 barelov na 8,95 milióna barelov denne.
Ukrajina sa prostredníctvom útokov na ropné a plynárenské zariadenia snaží zasiahnuť dôležitý zdroj príjmov pre ruskú vojnovú ekonomiku. Počet týchto útokov sa od začiatku roka zdvojnásobil, čo viedlo k výpadkom v rafinérskej činnosti.
Rusko v máji ťažilo ropu tempom 8,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne, čo je o 10 % menej ako cieľová hodnota stanovená na tento mesiac, uviedla IEA. Ukrajina pomocou dronov s dlhým doletom útočí aj na ťažobné oblasti nachádzajúce sa hlbšie vo vnútrozemí Ruska, uvádza sa v pravidelnej mesačnej správe organizácie so sídlom v Paríži. V dôsledku týchto útokov IEA znížila svoju prognózu ruskej ťažby surovej ropy v tomto roku o 200.000 barelov na 8,95 milióna barelov denne.
Ukrajina sa prostredníctvom útokov na ropné a plynárenské zariadenia snaží zasiahnuť dôležitý zdroj príjmov pre ruskú vojnovú ekonomiku. Počet týchto útokov sa od začiatku roka zdvojnásobil, čo viedlo k výpadkom v rafinérskej činnosti.