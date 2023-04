Ruská veľkobanka VTB bola v 1. kvartáli zisková, za rok očakáva rekord

Moskva 27. apríla (TASR) - Jedna z najväčších ruských bánk VTB oznámila za 1. štvrťrok čistý zisk v prepočte 1,6 miliardy eur a naďalej počíta za celý rok so ziskom na rekordnej úrovni. Ak sa jej odhad vyplní, bude to znamenať rýchle zotavenie z minuloročnej straty, ktorá v prepočte dosiahla takmer 7 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Druhá najväčšia banka v Rusku vo štvrtok uviedla, že za prvé tri mesiace tohto roka zaznamenala čistý zisk 146,7 miliardy rubľov, čo predstavuje 1,8 miliardy USD (1,63 miliardy eur). Zároveň zotrvala na predchádzajúcom odhade, že za celý rok dosiahne rekordný zisk. Na porovnanie, v minulom roku vykázala v dôsledku západných sankcií stratu v prepočte 7,7 miliardy USD.



VTB bola pred inváziou Ruska na Ukrajinu výrazne prepojená so zahraničnými trhmi a viac než 20 % úverového portfólia mala v zahraničných menách. Uvalenie sankcií západných štátov na Rusko po útoku na Ukrajinu ju tak v prvých mesiacoch výrazne zasiahlo. Po počiatočných problémoch sa však VTB aj ďalšie banky do veľkej miery zotavili. V súčasnosti im šance dáva nový biznis zo strany štátu, najmä zvyšovanie rozpočtu pre zbrojársky sektor.



Celkové úverové portfólio VTB sa v 1. kvartáli medziročne zvýšilo o 3,3 % na 17,9 miliardy rubľov. Podiel zlých úverov vzrástol o 30 bázických bodov na 4,4 %.



(1 EUR = 1,1039 USD)