Ruská vláda a centrálna banka sa nezhodujú v podpore ekonomiky

Petrohrad 20. júna (TASR) - Predstavitelia ruskej vlády a centrálnej banky sa rozchádzajú v názoroch, ako podporiť ekonomiku, keďže jej rast sa spomaľuje viac ako tri roky od začiatku ofenzívy na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Ruské hospodárstvo preukázalo v rokoch 2023 a 2024 nečakanú odolnosť, a to aj napriek rozsiahlym sankciám Západu. Masívne štátne výdavky na armádu poháňali jeho mohutnú expanziu. Ekonómovia však už dlho varujú, že veľké verejné investície do obranného priemyslu už nestačia na to, aby ekonomika ďalej rástla.



Firmy a niektorí vládni predstavitelia naliehajú na centrálnu banku, aby viac znížila svoje úrokové sadzby s cieľom stimulovať hospodársku aktivitu.



„Ukazovatele signalizujú potrebu znížiť sadzby,“ povedal podpredseda vlády Alexander Novak na ruskom ekonomickom fóre v Petrohrade.



„Musíme prejsť od riadeného ochladzovania k otepľovaniu ekonomiky,“ vyhlásil Novak, ktorý vo vláde dohliada na kľúčové ruské energetické portfólio. Súčasnú ekonomickú situáciu, ktorej krajina čelí, označil za „bolestnú“.



Výzva na ďalšie zníženie nákladov na pôžičky prichádza deň po tom, ako minister hospodárstva Maxim Rešetnikov varoval, že krajina je „na pokraji recesie“.



„Jednoduché a rýchle zníženie kľúčovej sadzby v súčasnosti pravdepodobne nič veľmi nezmení, okrem zvýšenia cenovej hladiny,“ reagoval šéf odboru menovej politiky centrálnej banky Andrej Gangan.



Ruská centrálna banka začiatkom tohto mesiaca znížila úrokové sadzby z dvadsaťročného maxima 21 % na 20 %. Išlo o ich prvé zníženie od septembra 2022. Banka pritom uviedla, že vysoká miera inflácie sa začína dostávať pod kontrolu, ale menová politika „zostane dlhšiu dobu prísna“.



Centrálna banka odolala tlaku na ďalšie znižovanie a poukázala na infláciu, ktorá sa pohybuje okolo 10 %, čo je viac ako dvojnásobok jej cieľa na úrovni 4 %.



Medziročný rast hrubého domáceho produktu (HDP) Ruska sa v 1. štvrťroku spomalil na 1,4 % zo 4,3 % v predchádzajúcom 4. kvartáli, čo bol najslabší výsledok za uplynulé dva roky.



Ruský prezident Vladimir Putin, ktorý sa zvyčajne uspokojil s tým, že nechal vládnych predstaviteľov verejne polemizovať o niektorých oblastiach hospodárskej politiky, má vystúpiť v piatok popoludní na plenárnom zasadnutí ekonomického fóra.