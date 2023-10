Ruská vláda čiastočne zrušila zákaz exportu nafty

Moskva 6. októbra (TASR) - Rusko čiastočne zrušilo zákaz na vývoz nafty, v prípade benzínu však pôvodný celkový zákaz zostáva v platnosti. Oznámila to v piatok ruská vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Moskva uviedla, že ukončenie zákazu na export nafty sa týka "suroviny prepravovanej do prístavov potrubím, pričom podmienkou je, že producent dodáva minimálne polovicu produkcie na domáci trh". Napriek obmedzeniam tak vláda odstráni veľkú časť z reštrikcií zavedených 21. septembra.



Nafta je z pohľadu pohonných látok hlavnou vývoznou komoditou Ruska. V minulom roku jej vyviezlo celkovo 35 miliónov ton, pričom takmer tri štvrtiny z tohto objemu exportovala krajina potrubím. Rusko okrem toho vlani vyviezlo aj 4,8 milióna ton benzínu.



Zákaz vývozu palív viedol k rastu cien na svetových trhoch a prinútil niektorých odberateľov urýchlene hľadať alternatívne zdroje. Moskva uviedla, že tak rozhodla pre nedostatok pohonných látok na domácom trhu a pre rast cien v minulých mesiacoch, keďže rafinérie uprednostňovali zahraničné trhy pred domácim. To zasiahlo najmä agrosektor.



Od zavedenia zákazu na vývoz pohonných látok klesli veľkoobchodné ceny nafty v Rusku o viac než pätinu. V prípade benzínu sa ceny znížili o 10 %. Zatiaľ sa to však neodrazilo v maloobchode, aj keď podpredseda ruskej vlády Alexander Novak uviedol, že zákaz začína prinášať pozitívne výsledky.



Vláda zároveň v piatok oznámila, že zvýšila exportné clo pre prostredníkov, ktorí palivá neprodukujú, a to na viac než dvojnásobok. Najnovšie clo dosahuje 50.000 rubľov za tonu, čo v prepočte predstavuje 495,63 USD (470,86 eura), zatiaľ čo pôvodné clo dosahovalo 20.000 rubľov/tona.



(1 EUR = 1,0526 USD)