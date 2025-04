Rusko očakáva do roku 2050 nárast globálneho dopytu po energiách o 20%

Moskva 14. apríla (TASR) - Ruská energetická stratégia do roku 2050 počíta so zvýšením celosvetového dopytu po energetických zdrojoch o 20 %, vyhlásil v pondelok podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



„Energetická stratégia zohľadňuje 20-percentný nárast celosvetového dopytu po všetkých druhoch energetických zdrojov do roku 2050. V dokumente sa stanovujú dve kľúčové priority: prvou je zabezpečenie domáceho trhu energetickými zdrojmi. Tu je úlohou palivovo-energetického komplexu zabezpečiť stabilné dodávky energetických zdrojov, diverzifikovať zdroje energie, zabezpečiť plynofikáciu regiónov a rozvíjať infraštruktúru v regiónoch Ďalekého východu a Arktídy,“ povedal Novak. Druhou prioritou je podľa neho realizácia exportného potenciálu.



Podpredseda ruskej vlády dodal, že schválená stratégia venuje osobitnú pozornosť aj znižovaniu vplyvu energetického sektora na životné prostredie. Dokument preto počíta so zvýšením podielu jadrovej energie na výrobe elektriny, rozšírením kapacity obnoviteľných zdrojov energie, zavádzaním moderných environmentálnych noriem a stimuláciou úspor energie, uzavrel Novak.