Ruská vláda očakáva prudký nárast spotreby LNG ako motorového paliva

Moskva 25. júna (TASR) - Spotreba skvapalneného zemného plynu (LNG) ako motorového paliva v Rusku by sa mohla do roku 2035 zvýšiť zo súčasnej úrovne približne 2,5 miliardy na 14 miliárd kubických metrov ročne, vyhlásil v stredu námestník ruského ministra energetiky Pavel Sorokin. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Ministerstvo energetiky zverejnilo aj konzervatívnejšiu prognózu, ktorá počíta do roku 2035 s nárastom spotreby LNG na 8 až 10 miliárd kubických metrov ročne. Sorokin sa zároveň vyslovil za zníženie dotácií pre čerpacie stanice LNG a väčšiu podporu výrobcom motorových vozidiel. Vďaka dotačnému programu ministerstva energetiky sa počet čerpacích staníc v krajine od roku 2018 viac ako zdvojnásobil na 1670 kusov, pripomenul Sorokin.